秋の関東高校野球大会が１８日、山梨県で開幕し、群馬県２位で大会初出場の高崎商科大学附属が、ことしのセンバツ王者・横浜との初戦に臨みました。 ホームランで横浜に先制を許し、１点を追う商大附属は３回、４番渡辺大夢の犠牲フライですぐさま同点に追いつきます。４対１と再び追う展開となった商大附属は８回、渡辺大夢のタイムリーヒットで２点を返すと、つづく５番太田の内野ゴロの間に３塁ランナーが帰