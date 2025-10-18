バレーボールのＳＶリーグ女子群馬グリーンウイングスは１８日、ホーム開幕戦に臨みました。 １勝１敗でシーズン３試合目に臨むグリーンウイングスは、ホーム開幕戦で２勝０敗のＮＥＣレッドロケッツ川崎と対戦。 グリーンウイングスは第一セット開始早々２ポイントを先取したものの、その後は追う展開に。相手の強烈なスパイクやブロックに苦しみ、２セットを奪われます