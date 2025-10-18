未来を担う子どもたちを支援しようと、クラブ活動や特色ある教育活動を行う学校など２６団体に、ベイシア２１世紀財団から助成金が贈られました。 ベイシア２１世紀財団では学校教育の一層の発展に貢献しようと、優秀な成績をおさめた学校のクラブ活動や、特色ある教育活動を行っている学校などに、毎年助成金を贈っています。式では受賞団体それぞれに財団の染谷典久理事長から目録が手渡されました。 今年度は、県総体で上位入