ラーメンやうどんなど、麺料理の店舗が県内外から集まるイベントが、館林市で始まりました。 １８日と１９日の２日間開催される「麺‐１祭り館林」。オープニングセレモニーでは大会会長を務める館林商工会議所の正田隆会頭が「地域全体で食の祭典を楽しむイベントを今後も続けていきたい」と挨拶し、館林市の多田市長もイベント開催へ期待を寄せました。 「麺‐１祭り館林」は２０１１年から去年まで行われて