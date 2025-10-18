大地震が発生したことを想定し、帰宅困難者や孤立集落の対策を実践的に行う訓練が高崎市で行われました。 県総合防災訓練は、災害対策マニュアルの実行性を確かめることを目的に、県が毎年会場を変えて実施しているものです。ことしは高崎市のＧメッセ群馬などを会場に、警察や消防、地元の企業など５２の団体から約７００人が参加しました。 マグニチュード８の大地震が発生したことを想定し、帰宅困難者や孤立集落の対策