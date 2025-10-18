＜日本オープン3日目◇18日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞決勝ラウンドは2人1組で全員が1番ホールからスタートする「2サム・1ウェイ」方式。首位と3打差の8位タイにつけていた石川遼は、マスターズ覇者アダム・スコット（オーストラリア）との同組となり、大勢のギャラリーに囲まれながら18ホールを戦った。【写真】石川遼・アダム組は大盛況！「すごく楽しかった。自分のゴルフができたと思います」。