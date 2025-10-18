＜BMW女子選手権3日目◇18日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞裏街道から浮上を図った岩井明愛が、前半のインコースで大失速した。11番でバーディを先行させたものの、そこから3ボギーに1ダブルボギー、さらには“クアドラプルボギー”。前半で「44」を喫した。【写真】岩井明愛が“崖2発”を喫した16番「そこまで悩んだという感じでもないし、スイングも悪くないし、気持ちがめちゃくちゃ焦っているとかもなかっ