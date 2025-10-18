＜日本オープン3日目◇18日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞首位と2打差の5位タイから出た26歳の清水大成が8バーディ・1ボギーの「63」でラウンド。大会最少ストロークにあと1打に迫る快進撃を披露し、2位に4打差をつけて単独首位に立った。1973年のツアー制度施行後、わずか4人しかいない同一年の「日本プロ」「日本オープン」制覇に王手をかけた。【写真】アマ必見！【写真】石川遼・アダム組は大盛況