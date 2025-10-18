北海道・豊浦町の国道で2025年10月17日深夜、軽乗用車と中型トラックが衝突する事故がありました。事故があったのは、豊浦町礼文華の国道37号です。17日午後11時半ごろ、国道を豊浦町中心部方向に走行していた軽乗用車と、対向車線を走行していたトラックが正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた室蘭市の石村和章さん（44）が意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。石村さんは顔面を骨折し