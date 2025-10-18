【ロサンゼルス＝平沢祐】１７日に行われた米大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦で、大谷、山本、佐々木のドジャース（西地区１位）はブルワーズ（中１位）を５―１で破り、４連勝で２年連続のリーグ優勝とワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めた。先発投手兼１番指名打者で出た大谷は、ソロ本塁打３本を放ち、投げては七回途中無失点、１０奪三振の好投で勝利投手に。このシリーズの最優秀選手（ＭＶＰ）に