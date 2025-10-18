宇都宮ジャパンカップサイクルロードレースの前哨戦＝18日午後、宇都宮市宇都宮市で開催されるアジア最高峰の自転車レース「宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース」の本番前日の18日、市内で前哨戦が行われた。選手は中心市街地の目抜き通りに設けられたコースを疾走し、沿道の観客から歓声が上がった。この日のレースは「クリテリウム」方式で、1周2.25キロと短いコースを15周した。「ツール・ド・フランス」といった国