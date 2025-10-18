【ポイント】・明け方にかけ雨や雷雨の所も・関東〜四国などで夕方〜夜に雨・北海道北部で夜は雪の所も・来週21日（火）〜24日（金）は気温低め【全国の天気】日本付近を低気圧や前線が通過中です。19日（日）明け方にかけて、北陸や東海を中心に雨や雷雨となりそうです。日中は、北日本の太平洋側で晴れてくる見込みですが、関東や東海、四国では、夕方から雨が降り出すところが多いでしょう。なお、北海道北部では、夜遅くなって