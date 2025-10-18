お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に、相方の富澤たけし（51）とともに生出演。ラーメンに毛が入ってても、店員に注意しないと明かした。話題はラーメンに毛が入ってたらで盛り上がった。伊達が「例えばラーメン屋さん行って髪の毛入ってましたと。どうする？（店員に）言う？」と投げかけると、富澤は「髪の毛入って