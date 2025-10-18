お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！が１８日、千葉・幕張メッセで行われた「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に登場。ファッションブランド「ＥＭＯＤＡ」の１５周年を記念し、「未来のギャル。」をテーマにコラボステージを実施した。?ゆうちゃみ?こと古川優奈などのモデルらがウォーキングを終えると、くっきー！が登場。全身タイツのような黒いスーツに身を包み、四足歩