国内女子ゴルフツアー「富士通レディース」２日目（１８日、千葉・東急セブンハッドレッドＣ＝パー７２）、渡辺彩香（３２＝大東建託）、木村彩子（２９＝コンフェックス）高橋彩華（２７）が通算８アンダーの首位で並んだ。２位から出た渡辺は６９で回り、今季２勝目（通算７勝目）に王手をかけ「長くやっていると、勝つことの大変さも感じる。だからこそちゃんと準備して自分のやるべきことに徹しなきゃいけないと思うように