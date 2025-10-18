NHKが、今年の大みそかに放送する「第76回NHK紅白歌合戦」の司会者を発表した。3年連続3回目となる有吉弘行を筆頭に綾瀬はるか、今田美桜、そして鈴木奈穂子アナウンサーという布陣だ。日本の大みそかを彩る国民的番組の司会は、一握りのスターにしか務まらない重責である。ヒッチハイクで一世を風靡、アダ名つけで再ブレイク有吉といえば、1996年にバラエティ番組「進め！電波少年」（日本テレビ系）の企画「ユーラシア大陸横断ヒ