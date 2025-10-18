【動画】水戸ホーリーホックの"強さの理由" DF 飯田貴敬｜https://youtube.com/fAX6TAZl4Pc 【サタデーナイトJ】水戸ホーリーホック「強さの理由」に迫る 快進撃が止まらない！水戸ホーリーホックを徹底解剖！ J1昇格を目指すチームの"強さの理由"に、クラブのOBレジェンド本間幸司が突撃！ 監督・選手の本音、そしてチームを支える熱い想いとは！？