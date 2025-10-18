巨人の馬場皐輔投手がジャイアンツタウンスタジアムで２軍の残留練習に参加し、今シーズンを振り返った。現役ドラフトで阪神から加入し２年目の今季は中継ぎで８試合に登板し、防御率は３・６８。２軍では３７試合に登板し防御率１・９１だった。「１軍も２軍も自分できることを心がけてやりました。ただもっと高いレベルの投球が求められるので、そこにまだ自分は追いつけていないなというところはありました」と悔しそうに語