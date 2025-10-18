ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気を集めた長浜広奈が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。【動画】『今日好き』“おひなさま”長浜広奈、キュート＆クールなスタイルで観客をくぎ付け“おひなさま”として親しまれる長浜は「2nd SHOW」内「rlenda」のステージに登場。ファーハットをアクセントに、かわいら