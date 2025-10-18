全国の逸材が吉報を待つプロ野球ドラフト会議が23日に開かれる。運命の一日に、期待が高まるのは東北福祉大の堀越啓太（22）だ。大学2年の冬には非公式ながらも最速164?を計測した剛腕。高校時代に味わった指名漏れの経験を糧に腕を磨き、再び夢舞台へ挑む。【写真で見る】東北福祉大の剛腕・堀越啓太が再び挑むび挑む運命の一日「大学から1位で来い」持ち味のスピードを武器に掴んだ手応え父や祖父が野球をしていたことで幼少期か