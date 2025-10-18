元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が18日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。学生時代にワイヤー矯正をしていた卒業アルバムの写真を披露した。中川は「14年前」とし、「高校時代、ワイヤー矯正をしていた頃の卒アル写真を見つけて…」とつづった。さらにネクタイの学生服を着た高校時代と現在の写真を並べて「月日の流れを感じてます」と感想も。中川は以前、インスタグラムで歯が「めっちゃコンプレ