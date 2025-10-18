有明海で実施した調査の結果を発表する熊本県立大の堤裕昭学長＝18日午後、福岡県柳川市熊本県立大の堤裕昭学長（海洋生態学）らは18日、国営諫早湾干拓事業の影響で有明海の潮流が変化し、赤潮頻発につながったと推定できるとの調査結果を発表した。堤氏は、潮流の回復には干拓事業の排水門を開く必要があると主張した。事業を巡っては、法廷闘争の末、排水門を開門しない国の方針が決まっている。福岡県柳川市で開いた会合で