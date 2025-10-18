歌手の郷ひろみ（７０）が古希を迎えた１８日、東京・日本武道館で、１９日と２日間で７０曲を披露するメモリアルコンサート「ＴＨＥＧＲＥＡＴＥＳＴ７０ＳＯＮＧＳ」を開催した。古希を象徴するカラーである紫のジャケットを羽織り、７０歳とは思えぬ“ＧＯ快”なパフォーマンスで、ファン１万人を魅了した。アンコールラストを迎えた郷は「これまでの自分のアーティスト人生は紛れもなくファンの皆さんと一緒に歩んだ