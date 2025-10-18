J1残留に向けて後がない新潟。前半27分。白井のシュートは惜しくも枠を外れます。その後はヴェルディの猛攻を受けて36分。ゴール前でパスをつながれ、先制点を許します。何としても追いつきたい新潟は後半から選手を2人交代。すると後半8分、橋本のクロスにブーダがシュートもボールは惜しくも枠の外に・・。13分には後半から入ったモラエスから再びブーダが決定機を作るも決めきれず、その直