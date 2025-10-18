華やかな晴れ着に身を包んだ子どもたちが境内を彩ります。今月18日、新潟市中央区の白山神社には午前中から家族連れが七五三のお参りに訪れていました。七五三は11月15日に祝うのが一般的ですが、県内では気候が安定したこの時期に行う風習があるといいます。〈７歳と５歳の姉弟〉「写真撮るのが楽しかった」〈母親〉「ここまで成長したなと嬉しく思います」白山神社での七五三の宮参りは今月19日にピークを迎える見込みです