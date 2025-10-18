ポルノグラフィティが、新曲「THE REVO」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】ポルノグラフィティ、「THE DAY」に続き荒船泰廣が監督した「THE REVO」MV） 同楽曲は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ／日本テレビ系）のオープニングテーマ。2016年放送の第1期のオープニングテーマだった「THE DAY」に続き、今作のMVも荒船泰廣が監督を担当