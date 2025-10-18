J２で２位のV・ファーレン長崎は10月18日、第33節でヴァンフォーレ甲府とホームで対戦。４−０で勝利を収めた。序盤から攻勢に出た長崎は、10分に幸先よく先制。左サイドの澤田崇の折り返しに、エジガル・ジュニオが右足で合わせてネットを揺らした。26分には、山口蛍が味方との連係からペナルティエリア左に持ち込み、横パスを供給。これがゴール前で混戦となり、こぼれ球にいち早く反応した澤田崇が右足で流し込んで追加点