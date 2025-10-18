2025年10月16日、韓国・韓国経済は、国際通貨基金（IMF）が14日に発表した世界経済見通しで、日本の名目国内総生産（GDP）が現在の世界4位から30年には6位に後退する見通しだと伝えた。記事によると、30年の日本の名目GDPは5兆1198億ドル（約768兆円）と推定され、米国、中国、インド、ドイツ、英国に次ぐ6位となる見通しだ。日本は22年までは米国、中国に次ぐ世界3位だったが、23年にドイツに抜かれて4位に転落。26年にはインドに