乃木坂46の梅澤美波が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。【全身ショット】ミニのパンツスタイルで美脚を披露した梅澤美波梅澤は『2nd SHOW』の「rienda」ステージに登場。グレーのコートを羽織り、ミニのパンツスタイルで美脚をのぞかせる。クールな表情で観客を魅了し、カッコかわいい大人の女性を演出した。『GirlsAward』は今年で15周年を迎