ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤ÈÂçÀôÍÎ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£á£ë£õ£ô£å£î£Ç£é£ò£ì£ó£Á£÷£á£ò£ä£²£°£²£µ£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡¿£×£É£Î£Ô£Å£Ò¡×¤ËÅÐ¾ì¡££²¿Í¤¬£×¼ç±é¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡½¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½£Æ£É£Ò£Ó£Ô£Ì£Ï£Ö£Å¡½¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÇúÈ¯²»¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢£Í£Ã