アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」が１８日、千葉・幕張メッセで行われた「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に登場。板倉可奈は「私たちキューストも、ライブで皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思い、やってきました」とあいさつ。大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」、「ひたむきシンデレラ！」を披露した。古澤里紗が「かわいいだけじゃだめですか？」