「うわあ！なんか……クッサ〜」このあたりに来ると、急にくさいんです……。うわあ、やっぱり〜。皆さんも、秋になると感じたことがあると思います。そうです、まるで「う⚪︎こ」のような香りを放つ銀杏の実があたり一面に落ちてるやないですか。どうりでくさいはずです。おっきな1本のイチョウの木の下に、何千個、いや何万個とあるかもしれません。私はこんなにぎょうさんの銀杏の実が落ちているのを初めて