【モデルプレス＝2025/10/18】ソロアイドルとして活動する福本大晴の1st写真集「雲間」（株式会社主婦と生活社）が、12月12日に発売されることが決定した。【写真】福本大晴、記者席飛び越え顎クイ＆キス◆福本大晴、1st写真集決定今作は「福本大晴との1泊2日のデート」をテーマに、全カットフィルムカメラで撮影。タイトル「雲間」は、福本自身が命名し、雲のあいだから差し込む太陽のように、“離れていても、いつも心は繋がって