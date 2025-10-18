◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―４日本ハム（１８日・ひむか）巨人の西舘勇陽投手が２番手で登板して、２回無安打無失点だった。１―１の３回から２番手でマウンドへ。わずか７球で３者凡退に抑えると、４回は、この回の先頭の５番・清水優を見逃し三振に抑えるなど３人で片づけ、完璧に抑えた。西舘はこの日、阿部監督に助言をもらい「シンプルに空振りが取れてないので、空振りを取れるものにしようと」、と改良