１４日、湖南省益陽市南県華閣鎮新安村で、フルーツコーンを収穫する村民。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙10月18日】中国湖南省益陽市南県の新安村にある栽培拠点ではこのほど、秋冬野菜の収穫作業が山場を迎え、農家らが着実に収穫を進めている。同県ではここ数年、品種の選定や産業構造の適正化を通じて、フルーツコーンやトウガラシ、サイシン（アブラナの一種）などの栽培を積極的に推進してきた