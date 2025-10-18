◇自動車レース▽スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）ノックアウト方式の公式予選が行われた。ＧＴ５００はニテラ・モチュールＺ（佐々木大樹、三宅敦詞組）がポールポジションを獲得した。２位にもモチュール・オーテックＺ（千代勝正、高星明誠組）が入り、ニッサン勢がフロントーローを独占した。雨中のタイムアタックで佐々木は１分３９秒４６０