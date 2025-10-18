日本維新の会・吉村洋文代表が、高市自民党との連立に向けた絶対条件の１つとして掲げた「国会議員数１０％削減」に対して、立憲民主党の野田佳彦代表らがＳＮＳで反応した。野田氏はＸ（ツイッター）に「まず向き合うべきは『政治とカネ』の問題です」「５８日間の臨時国会で定数削減を議論し、結論を出すのは現実的ではありません。順番を誤ってはなりません」と主張した。前立憲代表の泉健太氏は「維新が比例の定数削減を