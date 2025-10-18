◇男子ゴルフツアー日本オープン第3日（2025年10月18日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）1位タイで出た金子駆大（23＝NTPホールディングス）は5バーディー、4ボギーの69で回り、通算4アンダーで4打差の2位に後退した。ムービングデーにスコアを1つ伸ばした金子は「昨日、一昨日とショットはずっといい感じ。それが今日もできた」とうなずいた。序盤は快調だった。1番、2番と連続バーディー発進。5番までに3バーデ