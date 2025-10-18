「きずなキャラバン」の復活公演を披露するフラガールOG＝18日午後、福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズ東日本大震災が発生した2011年、「きずなキャラバン」として全国巡業し、笑顔を届けたスパリゾートハワイアンズ（福島県いわき市）の当時のフラガールが18日、施設に再集結し、1日限りの復活公演を披露した。施設60周年の企画。OG公演は19年以来、2回目。当時のリーダー加藤由佳理さんをはじめ15人が「あの時支えて