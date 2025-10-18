女子Aで優勝した宮崎花凜（中央）。左は2位の竹島花英、右は3位の森成美＝コーセー新横浜スケートセンターフィギュアスケートの全日本ノービス選手権第1日は18日、横浜市のコーセー新横浜スケートセンターで行われ、女子Aは昨年2位の宮崎花凜（MFアカデミー）が2連続3回転ジャンプを決めて112.25点で初優勝した。竹島花英（木下アカデミー）が92.94点で2位、森成美（名東FSC）が3位に入った。アイスダンスは八幡奈乃花、武正侑