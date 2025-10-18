イングランドの世代別代表では絶対的な主役の1人であり、マンチェスター・シティでも多くのタイトル獲得に貢献してきたMFフィル・フォーデン。このままイングランドサッカー界の中心選手になっていくと見られたが、現在イングランド代表での立場はかなり怪しいものとなってきている。フォーデン個人のパフォーマンスが伸び悩んでいることに加え、25歳のフォーデンよりも下の世代が伸びてきた。レアル・マドリードMFジュード・ベリ