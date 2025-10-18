9月27日よりチリで開催されているU-20ワールドカップ2025。こうした世代別の大会ではNEXTスターが出てくるものだが、決勝進出を果たしたU-20モロッコ代表で注目を集めているのが19歳のFWジェシム・ヤシンだ。フランス2部のUSLダンケルクでプレイするヤシンは主に右サイドからの仕掛けを得意とするレフティーアタッカーで、今大会でも6試合で2ゴール3アシストを記録。高いテクニックに加え、創造性も併せ持つ選手だ。スペイン『SPOR