ＤｅＮＡは１８日、マイク・フォード内野手が帰国したと発表した。今季途中に加入した助っ人は２５試合に出場し打率１割９分６厘。球団を通じ「まずは私と今シーズン途中に再契約いただき、大好きなベイスターズファンの前で再度野球がプレーできる機会を与えていただいた横浜ＤｅＮＡベイスターズの球団関係者の方々に感謝しています。チームメイトの皆さんにも日本での時間を楽しく素晴らしいものにしていただいたことを感謝