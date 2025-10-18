ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が１８日、現役引退も視野に、来季の去就を熟考していることを明かした。この日横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で取材対応し「野球を続けるのか続けないのかということも含めて正直今分からない状態」と見通しが立っていない現状を語った。２年ぶりに復帰した今季は２１試合に登板し、４勝１０敗、防御率４・５１。６月６日の日本ハム戦（横浜）で勝利して以降は１勝もできず７連敗を喫し