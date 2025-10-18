バレーボールの大同生命SVリーグは18日、前橋市のヤマト市民体育館前橋などで女子の7試合が行われ、昨季準優勝のNEC川崎は群馬にストレート勝ちして開幕3連勝とした。姫路は東レ滋賀を3―1で下し、デンソー、KUROBEとともに3戦3勝となった。昨季覇者のM大阪は山形に3―1で逆転勝ちして初勝利（2敗）を挙げた。