ドラマ・舞台など幅広く活躍していた女優・郄橋智子さんが交通事故で死去したことが１８日までに、所属事務所の公式サイトで発表された。享年３９。サイトのトップページには「お知らせ」として以下の文章が掲載された。関係者、応援してくださる皆様へ訃報弊社所属の郄橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年３９歳でした。突然のことに、一同未だそのことを信じられず