15日、英下院で答弁するスターマー首相＝ロンドン（下院提供・ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国で、中国のスパイだとされた英国人2人の起訴が9月に突如取り消され、労働党のスターマー政権の介入があったと野党保守党が追及を強めている。政権側は検察による判断だったとして否定しているが、経済関係を重視し中国に配慮したのではないかとの批判を呼んでいる。逮捕・起訴されたのは元英議会調査員（30）と、中国に居住し