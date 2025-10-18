ベネチアで展示中の「ディアマンティ」が手掛けた１０メートルの橋の試作品/Masoud Akbarzadeh（ＣＮＮ）手頃な価格で多用途、驚くほどの強度を持ち、さらに各地で入手可能なコンクリートは、世界で最も多く使用されている人工素材だ。しかし、コンクリートは膨大な量の二酸化炭素を排出し、世界の温室効果ガス排出量の約８％を占める。コンクリート・セメント業界は長年にわたり、持続可能なコンクリート混合物や効率的な設計を通