ミュージシャンで俳優のGACKTさんが自身のXを更新。『防音室を持ってそうな有名人』でトップに選ばれたことについて、複雑な心境を吐露しました。 【写真を見る】【 GACKT 】「ボーカルまでAIになるのかと思うとゾッとする」 "アナログ＝オールド扱い” に「寂しいよな」GACKTさんは、『防音室を持ってそうな有名人』で、トップに選ばれたことについて、「ファンなら誰でも知ってる話だ。個人のハウススタジオでここまで