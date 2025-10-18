太宰府天満宮で18日、「学問の神様」にちなんだ合格祈願の神事が行われました。18日午前、太宰府天満宮では、400人余りの受験生たちが目標達成を願い、祈りを捧げました。この神事は「学問の神様」として知られる菅原道真公が33歳の若さで当時、最難関の試験に合格し「文章博士」になったことにちなんで、毎年行われているものです。困難を乗り越え、目標を達成してほしいとの願いが込められています。参加した受験生には限定のお